Eröffnung mit Grillfest : Nach Corona-Lockdown: Halstenbeks DRK öffnet wieder

Ab 15. Juli ist die Begegnungsstätte in der Schulstraße wieder auf. Seit Oktober 2020 pausieren die Angebote des DRK – den Kontakt zu den Mitgliedern haben sie trotzdem versucht, zu halten.

Halstenbek | Leer ist es und ungewöhnlich ruhig in der DRK-Begegnungsstätte in der Schulstraße in Halstenbek. Seit Oktober 2020 sind die Räumlichkeiten wegen der Corona-Pandemie geschlossen, die Kurse und Veranstaltungen mussten ausfallen – das soll sich am Donnerstag (15. Juli) endlich wieder ändern: Mit einem Grillfest feiert das DRK Halstenbek die Wiedereröffnu...

