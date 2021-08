Mehrere Orte betroffen : Nach diversen Ausfällen: Ampeln im Kreis Pinneberg wieder in Betrieb

Der Verkehr wird seit Dienstagmorgen (17. August) wieder durch die Anlagen geregelt. Warum sie am Montag ausgefallen waren, ist noch nicht geklärt.

Kreis Pinneberg | Nachdem am Montag (16. August) im Kreis Pinneberg mehrere Ampeln ausgefallen waren, läuft einen Tag später wieder wie gewohnt der Betrieb. Das teilte die Polizei mit. Am Dienstagmorgen (17. August) funktionierte lediglich die Ampel an der Kreuzung Thesdorfer Weg/Richard-Köhn-Straße noch nicht. Mehr zu diesem Thema: Zahlreiche Ampel-Anlagen im Kreis...

