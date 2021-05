Gedenktag an NS-Zeit : Verein im Kreis Pinneberg will Straßen umbenennen

76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs nimmt der Förderverein Gegen das Vergessen mit auf historische Spurensuche.

Kreis Pinneberg | „Die Kampfhandlungen sind um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit einzustellen.“ Mit diesen Worten der bedingungslosen Kapitulation des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht endete am 8. Mai 1945, also vor 76 Jahren, der Zweite Weltkrieg. In diesem Jahr wird der 8. Mai zum ersten Mal in Schleswig-Holstein als offizieller Gedenktag zum Kriegsende und zur ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.