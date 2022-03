Rock of Ages : Wie Heavy-Metal-Sänger Benno Hankers zum Musical kam

Heavy Metal ist die Welt von Benno Hankers. Doch Corona sorgte dafür, dass er erstmals bei einem Musical auf der Bühne stand – und das direkt als Hauptdarsteller.

Pinneberg | Als Frontmann der Hamburger Heavy Glam Metal-Band Night Laser ist es Benno Hankers gewohnt auf der Bühne zu stehen. Mitte April geht die Band auf Europa-Tournee. Dennoch war seine Premiere in Pinneberg etwas ganz Besonderes: Benno Hankers spielte die Hauptrolle in „Rock of Ages“, der aktuellen Produktion der Musical Company. So eine Intensität...

