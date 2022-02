In Pinneberg und Elmshorn : Motto „Solidarität mit Ukraine“: Zwei Kundgebungen im Kreis Pinneberg

Mit Entsetzen haben Friedensaktivisten und Politiker auf die russische Aggression auf die Ukraine reagiert. Für Sonntag sind Kundgebungen geplant. Derweil äußert sich die Landrätin zur Aufnahme von Flüchtlingen.

Kreis Pinneberg | Am Sonntag (27. Februar) sind im Kreis Pinneberg zeitgleich zwei Kundgebungen vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine geplant: Jeweils um 13 Uhr wird eine Friedenskette in Pinneberg am Drosteiplatz gebildet und auf dem alten Markt in Elmshorn findet ebenfalls eine Solidaritätskundgebung für die unter dem Krieg leidenden Menschen statt. Es sin...

