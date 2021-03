Pinneberg-Nord : Motorrad-Fahrerin stirbt nach schwerem Unfall auf der A23

Die Frau war offenbar zu schnell in einer Kurve und geriet mitten auf die A23. Dort kollidierte sie mit einem Auto.

Pinneberg | Die 58-jährige Motorrad-Fahrerin, die am Dienstagabend (30. März) bei einem schweren Unfall auf der A23 in Pinneberg lebensgefährlich verletzt wurde, ist verstorben. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Frau war offenbar mit ihrer Maschine beim Auffahren zu schnell durch eine Rechtskurve gefahren. Dabei geriet sie mitten auf die A23, w...

