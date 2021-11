Digitale Messung : Halstenbeks Schützen freuen sich über neue Luftgewehr-Schießanlage

Die neue Anlage misst mit einer Lichtschranke millimetergenau. Die Kosten liegen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Halstenbek | Ein großer Moment für den Halstenbeker Schützenverein. Die neue Luftgewehr-Schießanlage wurde offiziell in Betrieb genommen. Damit macht der Verein einen weiteren Schritt in die digitale Welt, hat diese Anlage doch so gar nichts mit der Vorstellung einer herkömmlichen Schießbahn zu tun. Neue Anlage misst mit Lichtschranke millimetergenau Jeder k...

