Verluste bei 120 Vereinen : Mitgliederschwund wegen Corona: Kreissportverband Pinneberg schlägt Alarm

KSV-Geschäftsführer Karsten Tiedemann interpretiert die Zahlen, die nur bei einigen Monosportvereinen Zuwächse zeigen.

Kreis Pinneberg | 38 Jahre ist es nun her, dass Karsten Tiedemann seine Arbeit beim Kreissportverband Pinneberg aufnahm. Zum 1. Januar 1983 wiesen die Sportvereine, die dem KSV angehörten, insgesamt 76.558 Mitglieder auf. Zur Freude aller KSV- und Klubverantwortlichen stiegen diese Zahlen in den folgenden Jahren kontinuierlich an. Von 1996 bis 2004 gab es neunmal in Fo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.