Mit Gospel und Leckereien : Rellingen lädt zum After Work „Musik und Punsch“ ein

Der dritte Aktionstag in Rellingen steht an: Am 18. November wird es auf dem Arkadenhof mit Fackeln, Kulinarischem und Songs zum Mitsingen gemütlich.

Rellingen | Nach zwei großen Familienveranstaltungen – dem Bienenaktionstag und dem Herbstfest – will die Gemeinde Rellingen zusammen mit dem Treffpunkt jetzt auf ein kleineres Event für Berufstätige setzen: Am Donnerstag ( 18. November) findet auf dem Arkadenhof ab 18 Uhr ein gemütliches After Work unter dem Motto „Musik und Punsch“ statt. „Es wird stimmungsvoll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.