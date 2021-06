Fußball-Bezirksliga : Mit Europa-League-Erfahrung: Ersen Asani kommt zu TBS Pinneberg

Der frühere nordmazedonische U21-Nationalspieler wechselt zur kommenden Saison vom Hamburger Regionalligisten Altona 93 an die Müßentwiete und soll die Abwehr stärken.

Pinneberg | Während der Hamburger SV in der Saison 2009/2010 letztmals im Europapokal vertreten und im Halbfinale am FC Fulham gescheitert war, trat Ersen Asani noch im Sommer 2012 in der Europa League in Aktion. Mit einem direkt verwandelten Freistoß schoss der Verteidiger den nordmazedonischen Erstligisten Renova Dzepciste am 26. Juli 2012 im Rückspiel der zwei...

