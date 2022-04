Debatte um Nazi-Denkmal : Ministerin Karin Prien wirbt für Mahnmal am Pinneberger Bahnhof

Ministerin Karin Prien (CDU) ist am Montag zu Gast bei der Mahnmal-Initiative in Pinneberg gewesen. Warum sie sich für das Projekt einsetzt, erklärte sie in der Christuskirche.

Pinneberg | Seit 2017 setzt sich eine Initiative dafür ein, dass das Nazi-Denkmal am Pinneberger Bahnhof ein Mahnmal erhält. Auch wenn es darüber bereits einen politischen Beschluss gibt, die Mitglieder um Jochen Hilbert können weitere Unterstützung gut gebrauchen. Ich bin gern bereit, dafür zu werben. Sagen Sie, wo Sie mich gern hätten, dann mache ich das sehr...

