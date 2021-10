Migration : Pinnebergs Integrationsbeauftragte sucht neue ehrenamtliche Helfer

Die Integrationsbeauftragte der Stadt Pinneberg lädt zu einem Workshop ein. Das Ehrenamt sei in Pandemie-Zeiten noch wichtiger geworden für eine erfolgreiche Inklusion zugewanderter Menschen.

Pinneberg | Die nächsten Geflüchteten kommen bestimmt: Seit Wochen stranden immer mehr Migranten in Polen, nachdem sie die Grenze von Belarus aus überquert haben. Auch in Deutschland kommen immer mehr Flüchtlinge über diese Route an – und landen womöglich in Pinneberg. Dann ist Hilfe vor Ort gefragt. Durch die Corona-Pandemie hat sich viel verändert: Ehrenamtli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.