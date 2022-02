Festnahme in Hamburg : Nach Messerstecherei in Pinneberger Sportsbar: Polizei fasst Täter

Am 26. Dezember kam es zu einem Streit zweier Gruppen. Ein Mann erlitt dabei lebensgefährliche Stichverletzungen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 47-jährigen Mann, wie die Polizei mitteilt.

Pinneberg | Diese Tat in Pinneberg sorgte für großes Aufsehen: Am 26. Dezember kam es gegen 3.30 Uhr in einer Sportsbar am Rübekamp zu Streitigkeiten zweier Personengruppen. Ein Mann erlitt dabei lebensgefährliche Stichverletzungen. Beschuldigter sitzt jetzt in Justizvollzugsanstalt Nun ist es der Polizei gelungen, den Haupttäter festzunehmen. Gegen den 47-...

