„Menschenunwürdige“ Zustände : Überwintern im Hotel? Grüne setzen sich für Pinnebergs Obdachlose ein

Die Grünen und Unabhängigen möchten, dass Obdachlose in Pinneberg künftig besser untergebracht werden. Sie schlagen unter anderem ein Housing-First-Konzept vor.

Pinneberg | „Die Obdachlosen in Pinneberg leben in menschenunwürdigen Unterkünften.“ Dieser Ansicht sind die Grünen und Unabhängigen. Deswegen beantragten sie für den Sozialausschuss am Dienstag (14. Dezember), dass die Verwaltung prüfen möge, ob die Unterbringung von Obdachlosen in Hotels und Pensionen im Winter 2021/22 modellhaft in Pinneberg umsetzbar sei. ...

