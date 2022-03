Ukraine-Konflikt : Menschen in Pinneberg bilden Peace-Zeichen für Solidarität mit der Ukraine

Knapp 75 Bürger haben sich auf dem Platz der Menschenrechte zusammengefunden, um mit der Aktion auf den Angriffskrieg in der Ukraine aufmerksam zu machen und für den Frieden einzustehen.

Pinneberg | Noch bis kurz vor 12 Uhr sah es so aus, als wenn der Aufruf zur Friedenskundgebung am Samstag (19. März) in der Stadtmitte Pinnebergs eher geringe Resonanz finden würde. Aber nach und nach formierten sich die Menschen und bildeten auf dem Platz der Kinderrechte ein großes Peace-Zeichen. Viele der umstehenden Passanten verstanden sicher den Sinn der...

