Meldungen aus Pinneberg : Kostenlose Telefonate in die Ukraine +++ Gitarrenkonzert +++ Familiennachmittag im Museum

Veranstaltungen und Meldungen: Die pinnau.com stellt alle Telefonate aus dem pinnau.com-Netz in die Ukraine auf kostenlos um. In der Christuskirche spielt der Meldorfer Gitarrist und Komponist Boris Guckelsberger.

Pinneberg | Gitarrenkonzert zu Gunsten von Ärzte ohne Grenzen Unter dem Titel „La Catedral" gibt der Meldorfer Gitarrist und Komponist Boris Guckelsberger (Jahrgang 1968) in diesem Jahr eine Reihe von Benefizkonzerten zugunsten der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Am Sonntag, 6. März, findet ab 18 Uhr eines dieser Konzerte in der Christuskirche Pinneberg an de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.