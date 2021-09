Handball-Oberliga HH/SH : Meisterrunde winkt: TSV Ellerbek gewinnt beim TSV Hürup

Das Team von Trainer Nico Kibat triumphierte am Sonnabend (25. September) mit 32:28 im hohen Norden und glänzte dabei mit einer starken Abwehr.

Ellerbek | Die Männer des TSV Ellerbek haben einen großen Schritt in Richtung Meisterschaftsrunde gemacht. Im dritten von sieben Vorrundenspielen in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein (Staffel B) gewannen die Handballer am Sonnabend (25. September) beim TSV Hürup mit 32:28 (11:12). Basis für den Erfolg war die Abwehr. „Wir haben die Angriffsmaschine Hüru...

