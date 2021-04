Media-Markt-Saturn-Schließung : Standorte in SH nicht von Sparkurs des Elektronikhändlers betroffen

13 Märkte und 1000 Jobs sollen gestrichen werden. Nach Informationen von shz.de ist Schleswig-Holstein nicht betroffen.

Kiel | Bis Herbst 2022 sollen 13 der 419 Märkte von Media-Markt-Saturn geschlossen werden. Deutschlands größter Elektronikhändler will bis zu 1000 Arbeitsplätze streichen. Das wurde am Mittwoch (31. März) bekannt. Welche Märkte betroffen sein sollen, dazu machte das Unternehmen zunächst keine Angaben. shz.de hat aber aus sicherer Quelle erfahren, dass in ...

