Kreis Pinneberg : Mathis Müller neuer Fachbereichsleiter in der Kreisverwaltung

Ab voraussichtlich Mitte August wird es eine neue Leitung des Fachbereichs Ordnung in der Kreisverwaltung geben.

Kreis Pinneberg | Nach jahrzehntelanger Tätigkeit in der Kreisverwaltung wechselt Jürgen Tober in den Ruhestand. Ab voraussichtlich Mitte August übernimmt Mathis Müller die Leitung des Fachbereichs Ordnung und tritt damit die Nachfolge von Tober an. Das gab der Kreis Pinneberg jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. In einem Auswahlverfahren, mit umfangreichem Asse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.