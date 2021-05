Nach Maschinenschaden : Seenotretter bringt Inselversorger sicher nach Helgoland

Zwei Seemeilen vor der Küste fällt der Motor aus. Die Besatzung der Hermann Marwede eilt zur Hilfe.

Helgoland | Zwei Seemeilen vor Helgoland geht nichts mehr. Regelmäßig bringt die gleichnamige „Helgoland“ Fracht von Cuxhaven auf die Hochseeinsel. Donnerstagnacht (6. Mai) streikt aber die Maschine. Damit das treibende Schiff nicht in Seenot gerät, funkt die „Helgoland“-Crew die Seenotretter an. Hermann Marwede nimmt „Helgoland“ an die Leine Bei ruhiger Se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.