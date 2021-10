Corona und lange Diskussionen : Warum die Marseille-Kaserne in Appen immer noch nicht umbenannt ist

Die Corona-Beschränkungen, das politische Stelldichein nach der Bundestagswahl und ein langer Weg durch die Instanzen haben bislang dazu geführt, dass der Luftwaffenstandort keinen neuen Namen hat. Das soll sich ändern.

Appen | Mehr als ein Jahr ist es her, seit in der Appener Unteroffizierschule der Luftwaffe begonnen wurde, einen neuen Namen für die Kaserne zu finden. Ende 2020 fiel intern die Entscheidung, dass die Marseille-Kaserne künftig „Jürgen-Schumann-Kaserne“ heißen solle. Doch bislang wurde der Name noch nicht geändert, obwohl die Umbenennung bereits alle wichtige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.