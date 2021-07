Marktplatz : Autoscooter und Hüpfburg: Happy-Kids-Park kommt nach Pinneberg

Für zehn Tage kommt ein Jahrmarkt in die Kreisstadt. Vom Autoscooter über Buden bis hin zur Hüpfburg ist alles dabei.

Pinneberg | So viele Veranstaltungen sind in Pinneberg dieses und im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen. Doch jetzt gibt es einen Lichtblick: Ein sogenannter Happy-Kids-Park kommt nach Pinneberg. Ab Montag (12. Juli) beginnt auf dem Marktplatz an der Elmshorner Straße der Aufbau – am Freitag (16. Juli) öffnet der Jahrmarkt um 13 Uhr. Zehn Tage lang hat er ...

