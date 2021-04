Im Marktkauf Prisdorf : Corona-Testzentrum startet vor Ostern mit Terminvergabe im großen Stil

In dem Testzentrum, das sich im Marktkauf-Center befindet, können täglich fast 300 Abstriche genommen werden.

Prisdorf | Pünktlich vor Ostern startet das Corona-Testzentrum im Marktkauf-Center in Prisdorf. Ab Donnerstag (1. April) können dort bis zu 288 Testtermine am Tag wahrgenommen werden. Die Schnelltests sind kostenlos. Am ersten Tag sind sechs geschulte Mitarbeiter vor Ort gewesen und haben getestet. Onlineregistrierung in einfachen Schritten Die Registrieru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.