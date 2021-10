Stuttfhof-Prozess in Itzehoe : Mahnwache bei KZ-Prozess: „Es darf kein Schlussstrich unter diese Zeit kommen“

Knapp 40 Teilnehmer haben zum Prozessauftakt vor dem Gerichtsgebäude demonstriert: Gegen die Mobilisierung der rechten Kreise und für eine auch juristische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte.

Itzehoe | Als er erfahren hatte, dass sich rechte Kreise mit Irmgard F. – der ehemaligen Sekretärin des KZ Stutthof – solidarisiert haben, zögerte Robert Pohl nicht lang. Er meldete für den Tag des Prozessauftaktes am Dienstag, 19. Oktober, eine Mahnwache auf der Straße vor dem provisorischen Gerichtsgebäude am Stadtrand von Itzehoe an. „Wir wollten diese Bühne...

