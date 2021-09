Macheten-Attacke in Pinneberg : Polizei: 27-jähriger Helfer in Streit verwickelt und verletzt

Polizei hatte mit Hubschraubern in Umfeld der Kneipe Barcode 23 nach den Flüchtigen gesucht. Die Beamten ermitteln noch, woher die Waffen stammen.

Pinneberg | Nachdem ein 31-Jähriger in Pinneberg mit Machete und Messer verletzt worden ist, ermittelt nun die Polizei zu den Hintergründen. In der Nacht zu Sonntag (5. September) sind ein 27-jähriger Pinneberger und ein 26 Jahre alter Mann aus Halstenbek nach einem Streit auf den 31-Jährigen losgegangen, der Schnitt- und Stichverletzungen erlitt und in ein Krank...

