Luftbildkalender 2022 : Von Helgoland bis Elmshorn: So hübsch ist der Kreis Pinneberg aus der Luft

Der Kreis Pinneberg hat viele hübsche Ecken. Ob Elbe, Lange Anna oder Arboretum – unser neuer Luftbildkalender für das Jahr 2022 unternimmt eine Rundreise durch den Kreis Pinneberg.

12. August 2021, 11:30 Uhr

Kreis Pinneberg | Die schönen Seiten des Kreises Pinneberg werden häufig verkannt. Durch die Corona-Krise haben die heimischen Ausflugsziele aber an Bedeutung und Bekanntheit gewonnen. Eine der wenigen positiven Nebenwirkungen der Pandemie. Wenn fast nichts mehr geht, geht man in die Natur. Das haben die Kreis Pinneberger getan. Dabei dürften viele festgestellt haben, dass die oft gescholtene Heimat viel hübscher ist als ihr Ruf.



Drohnen-Aufnahmen aus der Region

Beim Blick von oben offenbart die Region ihre grüne Lunge. Nicht nur auf der Drohnen-Aufnahme des Arboretums in Ellerhoop macht der Kreis Pinneberg seinem Titel als größtes zusammenhängendes Baumschulgebiet der Welt alle Ehre. Grün soweit das Auge reicht, heißt es fast auf jedem der Fotos unseres neuen Luftbildkalenders für den Kreis Pinneberg.

Hier gibt es den Kalender Wo erhältlich: Bei diversen Buchhandlungen und telefonisch unter der Nummer (04101) 535 6233 (zzgl. 4,90 € Versand - Bestellannahme: Mo.-Fr. von 10 bis 13 Uhr) Format: DIN A2 Preis: 21,95 € Bilder: 13 verschiedene Motive (inkl. Titel) aus dem Kreis Pinneberg Fotoabzüge: Jedes der Bilder ist einzeln in den Geschäftsstellen oder telefonisch (siehe Tel.Nr. oben) bestellbar (Format DIN A3, Preis 13,95 €)

Ob der Elbdeich bei Wedel, das Rosarium in Uetersen, das Himmelmoor in Quickborn oder die Barmstedter Schlossinsel – diese Ausflugsziele machen nicht nur aus der Luft eine gute Figur. Nutzen Sie den neuen Kalender, den unsere Zeitung in Verbindung mit der Fahrradbörse Elmshorn herausgebracht hat, als Anregung für den nächsten Spaziergang oder eine Radtour und entdecken Sie mit uns die hübschesten Ecken unserer Heimat.

Das sind die zwölf Motive

Der Januar zeigt das Arboretum in Ellerhoop.

Das Himmelmoor in Quickborn ziert den Februar.

Im März blicken wir auf die Schlossinsel Barmstedt und den Rantzauer See.

Einen Blick auf Elmshorn von Westen aus bietet das April-Kalenderblatt.

Der Mai zeigt die Marschlandschaft beim Pinnausperrwerk in Haselau.

Der Drosteipark in der Pinneberger Innenstadt bildet das Zentrum des Juni-Blattes.

Im Juli geht es zur Langen Anna auf die zum Kreis Pinneberg gehörende Hochseeinsel Helgoland.

Elbe, Strand und Deich an der Hetlinger Schanze sind im August zu sehen.

Der September offenbart den Blick von der Klevendeicher Drehbrücke in Neuendeich entlang der Pinnau bis zu Elbe.

Die Wohnmeile Halstenbek an der A23 steht im Oktober im Mittelpunkt.

Im November blicken wir ein weiteres Mal auf die Elbe, dieses Mal im Bereich der Elbinsel Pagensand.

Zum Abschluss geht es im Dezember nach Uetersen. Dort blicken wir auf das Rosarium.