Konzert am 6. Januar : Folkmusik trifft auf Klassik: Rellinger Kirche wird zur „Lüchterkark“

Die beiden Bands Laway und La Kejoca treten am 6. Januar in Rellingen bei Kerzenschein mit einer Mischung aus Christmas Carols, Arien, Winterfolk aus Skandinavien und Flamenco auf. Der Vorverkauf läuft.

Rellingen | Kerzenschein und Musik – das kommt beim Konzert unter dem Titel „Musik in d' Lüchterkark“ in der Rellinger Kirche am Donnerstag (6. Januar) zusammen: Die Bands Laway und La Kejoca mit Gerd und Keno Brandt an der Spitze präsentieren dabei Folk und Klassik. „Seit Jahren ist „Musik in d' Lüchterkark“ im Nordwesten eine Kultveranstaltung von außergewöh...

