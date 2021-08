Corona im Kreis Pinneberg : Lolli-Tests an Kitas werden um zwei Wochen verlängert

Ursprünglich hatte der Modellversuch am 13. August enden sollen. Doch der Hauptausschuss hat anders entschieden.

Kreis Pinneberg | Die Verlängerung der sogenannten Lolli-Tests in den Kitas und in der Tagespflege im Kreis Pinneberg kommt – und zwar um weitere zwei Wochen, also bis zum 27. August. Das hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch (12. August) einstimmig beschlossen. Lesen Sie mehr: Forderung: Lolli-Tests in Kitas sollen ausgeweitet werden Ursprünglich ...

