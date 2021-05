Erstes Live-Event in 2021 : Musiker Frank Grischeck und Ralf Lübke zu Gast in Kummerfeld

Der Kulturkreis lädt am Freitag (4. Juni) zu Live-Musik ein. Am Ossenpadd wird Akkordeon und Gitarre gespielt.

Kummerfeld | Endlich wieder Live-Musik: Voller Freude lädt der Kummerfelder Kulturkreis (KuKuK) unter Leitung von Heidi Guhr zur ersten Veranstaltung in diesem Jahr auf die überdachte Terrasse des Sportlerheims in Kummerfeld, Ossenpadd 2, ein. Am Freitag (4.Juni) jeweils um 18 Uhr und um 19.30 Uhr sind Frank Grischeck (Akkordeon) und Ralf Lübke (Gitarre) zu Gast. ...

