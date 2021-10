Little Opera : Oliver Rau: Star-Geiger zum Anfassen unterrichtet in Rellingen

Der mehrfach ausgezeichnete Musiker und Violinist des NDR Elbphilharmonie Orchesters in Hamburg – Oliver Rau – unterrichtet ab sofort in der Rellinger Musikschule Little Opera-Jungakademie.

Rellingen | „Professor Christoph Schickedanz von der Hamburger Musikhochschule hat gesehen, dass er einen zwölfjährigen Rohdiamanten vor sich hat, den er zum Brillieren bringen kann“, sagte Ortrud Borchardt, die ehemalige Musiklehrerin und Laudatorin bei der Verleihung des Drostei-Preises an den Violinisten Oliver Rau. Das war vor drei Jahren. Dass Rau mit ger...

