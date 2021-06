An der A23 in Rellingen : Linienbusse stoßen zusammen: Mindestens vier Leichtverletzte bei Unfall

Offenbar hatte einer der Busfahrer dem anderen die Vorfahrt gewähren wollen, sich dann aber kurzfristig umentschieden.

Rellingen | Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse im Kreis Pinneberg sind am Donnerstag (10. Juni) mindestens vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei an der Unfallstelle berichtete, waren die beiden Fahrzeuge im Bereich des Halstenbeker Wegs zwischen Halstenbek und Rellingen an der A23-Anschlussstelle zusammengestoßen. Als Unfallursache kommt ei...

