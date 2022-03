300 Produkte im Angebot : Ohne Plastik-Müll einkaufen: Unverpackt-Laden öffnet in Pinneberg

Unverpackt-Läden boomen derzeit. Nun öffnet am Freitag (11. März) ein solcher an der Heinrich-Christiansen-Straße. Dort gibt es unter anderem Nudeln, Reis, Müsli, Gewürze und Kaffee. Was steckt hinter dem Konzept?

Pinneberg | Acht Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr in unseren Meeren. Wenn der drohende Kollaps der Meere abgewendet soll, muss schnell gehandelt werden. Einen Beitrag dazu leisten die sogenannten Unverpackt-Läden, die derzeit boomen. Nach Elmshorn, Barmstedt und Quickborn eröffnet ein solcher nun auch in Pinneberg. 300 Produkte im Angebot „Frollei...

