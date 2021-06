Karl Lauterbach im Online-Talk : Corona-Prognose: Langfristig wird jeder geimpft oder infiziert sein

Im Online-Format des Kreis Pinneberger Bundestagskandidaten Ralf Stegner mit dem SPD-Gesundheitsexperten geht es um Corona und Anfeindungen von Rechts. Auch ein historisches Versagen Europas wird thematisiert.

Kreis Pinneberg | Sie haben beide in Harvard studiert, sie sind in der gleichen Partei, waren beide Spottobjekte in der Heute-Show und trugen früher als Markenzeichen Fliegen. Am Donnerstagabend (17. Juni) leistete der eine dem anderen Wahlkampfhilfe, als Karl Lauterbach Gast von Ralf Stegner war im Online-Format: „Stegner trifft …“ Ralf Stegner tritt als SPD-Direktkan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.