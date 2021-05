Zoff um zweiten Radweg : Lange Twiete in Pinneberg: Ausschuss gegen teure Verkehrszählung

Schlappe für die CDU: Mit einfachen Mitteln soll nun festgestellt werden, was passiert, wenn der Rechtsabbieger wegfällt.

Pinneberg | Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung haben sich gegen eine Verkehrszählung an der Kreuzung Lange Twiete in Pinneberg ausgesprochen. Wie shz.de berichtete, will die Verwaltung dort einen Umbau in Angriff nehmen. 55.000 Euro sind in den Haushalt gestellt worden, um einen Teil des Radverkehrs auf die Straße zu verlegen. Dafür soll der Rech...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.