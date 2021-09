Wahlkampfendspurt : Landes-Spitzenpolitikerinnen der Grünen kommen nach Halstenbek

Ann-Kathrin Tranziska, Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, und die Landtagsabgeordnete Ines Strehlau besuchen am Wochenende die Gemeinde.

Halstenbek | Die Grünen in Halstenbek drehen im Wahlkampfentspurt noch einmal auf. Am Freitag, 17. September, besucht Ann-Kathrin Tranziska, Landesvorsitzende der Grünen in Schleswig-Holstein, den Infostand auf dem Rathausplatz von 9 bis 13 Uhr. Heimspiel für Ines Strehlau Sonnabend, 18. September, geht es am gleichen Ort, ebenfalls von 9 bis 13 Uhr, mit der...

