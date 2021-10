Lachyoga in Pinneberg : Wie Irene Thelen-Denk die Leute zum Lachen bringt

Lachen ist gesund. Deswegen leitet die Pinnebergin Kurse, in denen Yoga-Übungen mit Lach-Einheiten kombiniert werden. Was dahinter steckt.

Pinneberg | „Herzlich Willkommen zur Lachyoga-Session. Schön, dass ihr alle da seid“, begrüßt Irene Thelen-Denk die Anwesenden mit ihrer fröhlichen und zugewandten Art. Lachen an der frischen Luft Treffpunkt ist der Pinneberger Rosengarten am Freitagnachmittag. Es ist ein perfekter Tag zum Lachen an der frischen Luft, die Sonne spendet eine wohltuende Wärme...

