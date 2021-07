LG Wedel-Pinneberg : Philip Jensen e Castro holt Gold vor Deutschen Jugendmeisterschaften

Der U18-Athlet siegte in Berlin-Lichterfelde im Hindernislauf über 2000 Meter und stellte auf der 800-Meter-Strecke eine neue persönliche Bestzeit auf. Bronze gab es für Marlene Lang im Weitsprung.

Wedel/Berlin | Die Deutschen Jugendmeisterschaften der U18 und der U20 in Rostock werfen bereits ihre Schatten voraus. Am kommenden Wochenende (30. Juli bis 1. August) stehen im Leichtathletikstadion der Hansestadt zahlreiche Wettkämpfe an – unter anderem mit vier Athleten der LG Wedel-Pinneberg. Philip Jensen e Castro mit Medaillenchancen in Rostock Einer von...

