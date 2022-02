Kursangebot Klimawandel : Ursachen und lokale Lösungen im Kampf gegen die Erderwärmung

Der Klimawandel betrifft alle, die Erderwärmung muss auf 1,5 Grad begrenzt werden. Wie jeder einzelne etwas dafür tun kann, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen, wird an sechs Abenden bei einem VHS-Kursus vermittelt.

Halstenbek und Elmshorn | In dem Volkshochschulkurs „klimafit“ erlernen die Teilnehmenden zwischen März und Mai 2022 an sechs Kursabenden in den Volkshochschulen Halstenbek und Elmshorn, inwiefern sie mit eigenen Möglichkeiten den Klimawandel bremsen und somit ihr regionales Klimaengagement fördern können. ,,Es ist wichtig, zu verstehen, was die Erderwärmung vorantreibt, wie...

