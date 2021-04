Kummerfeld : Illegale Müllentsorgung von Bauschutt und Dämmmaterial in zwölf Säcken

Die Polizei entdeckte die fünf großen und sieben kleinen Säcke im Esinger Waldweg und im Ossenpadd.

11. April 2021, 15:11 Uhr

Kummerfeld | Gleich an zwei Stellen entdeckte die Pinneberger Polizei am Sonnabend (10. April) in Kummerfeld illegal entsorgten Abfall. Gegen 10 Uhr wurden die Beamten im Esinger Waldweg fündig. Unbekannte hatten dort am Straßenrand drei große Säcke abgeladen und sich anschließend aus dem Staub gemacht. In den Säcken: Bauschutt und Dämmmaterial. Das teilte die Polizei am Sonntag (11. April) mit.

Säcke wurden vermutlich in der Nacht abgelegt

Ebenfalls am Sonnabend fanden die Beamten eine halbe Stunde später illegal entsorgten Müll im Ossenpadd. Zwei riesige weiße Plastiksäcke – auch hier voller Bauschutt und Dämmmaterial – sowie sieben kleinere Säcke standen dort am Straßenrand.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten den illegalen Abfall in der Nacht zu Sonnabend in Kummerfeld entsorgt haben. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Pinneberger Polizei unter Telefon (04101) 2020 entgegen.