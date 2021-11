Kindertheater : Der pinke Hase Karli kommt nach Kummerfeld

Das Figurentheater Wolkenschieber zeigt am Sonntag (28. November) „Grasflüstern“. Dabei geht es um den pinken Hasen Karli, der sich verliebt hat. Er verliert seinen Mut, bekommt aber Hilfe von Zwergen, Trollen und Elfen.

Kummerfeld | „Es war einmal ein Hase mit einer pinken Nase, der saß im hohen Gras und hatte mächtig Spaß! Bis er sich dann verliebt, dass es so etwas Schönes gibt!“ Was ist bloß los in Kummerfeld? Ein Hase mit einer pinken Nase? Kinder ab 4 Jahren können am Sonntag (28.November) um 15.30 Uhr in der Sporthalle Kummerfeld, Ossenpadd 2 vom Figurentheater Wolkensch...

