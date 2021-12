Kummerfeld : Deswegen wollen diese Kids einen Kinder- und Jugendbeirat

Den Jüngsten aus der Gemeinde fehlt einiges, um sich so richtig im Ort wohlzufühlen. Daher wollen sie einen Kinder- und Jugendbeirat gründen. Erste Ideen sind eine Bar und ein neuer Spielplatz.

Kummerfeld | Eine Eisdiele, eine bessere Busanbindung, eine Bar oder einen neuen Spielplatz – Ideen haben sie schon so einige. Wer? Die Kinder- und Jugendlichen der Gemeinde Kummerfeld, die sich in einem zukünftigen Kinder- und Jugendbeirat engagieren wollen. Das ist unter anderem Celine (20). Sie möchte Lehrerin werden, studiert in Hamburg auf Lehramt. W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.