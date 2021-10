Großes Interesse : Bekommt Kummerfeld einen Kinder- und Jugendbeirat?

30 Kinder und sechs Jugendliche wollen sich in der Gemeinde einbringen. Der Kreisjugendring soll bei der richtigen Umsetzung helfen.

Kummerfeld | Wie können Kinder und Jugendliche an Politik herangeführt werden? Welche Partizipationsmöglichkeiten gibt es und wie können sie Einfluss in der Gesellschaft haben? Um diese Fragen mit und von Kindern und Jugendlichen zu beantworten, will die Gemeinde Kummerfeld einen Kinder- und Jugendbeirat gründen. Interesse ist groß Dazu hatte es im August ei...

