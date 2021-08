Kulturwochenende : Von Haydn bis Poulenc: Zwei Konzerte in Rellingens Kirche

Zuerst tritt die Sopranistin Ulrike Meyer am 27. August auf, dann am 28. das Vokalensemble AllTonal. Sie bringen Werke der Klassik und Romantik mit.

Rellingen | Stimmgewaltig: Zum Kulturwochenende der Gemeinde Rellingen stehen auch zwei Konzerte mit der Hamburger Sopranistin Ulrike Meyer und dem Vokalensemble AllTonal in der Kirche an der Hauptstraße an. Der Eintritt ist frei, nur um Spenden und eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Beim Kulturwochenende vom 27. bis 29. August präsentieren sich sämtliche ...

