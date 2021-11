Konzert am 5. November : Kulturkreis Halstenbek holt Blick aufs Beethoven-Jahr 2020 nach

Das Hamburger Klaviertrio um Valeri Krivoborodov vom Kulturkreis steht im Wolfgang-Borchert-Gymnasium auf der Bühne und spielt Beethovens Geister-Trio und Erzherzog-Trio.

Halstenbek | Das war nix: Das große Ludwig van Beethoven Jahr 2020 – das Jahr, in dem der Komponist seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte – ist dank Corona so ziemlich ins Wasser gefallen. Der Kulturkreis Halstenbek will den Wiener Klassiker trotzdem gebührend feiern und veranstaltet ein Konzert mit dem Hamburger Klaviertrio: Am Freitag (5. November) stehen Stefan...

