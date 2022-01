Ranger auf der Hochseeinsel : Er kümmert sich um die Robben: Michael Janßen ist Dünenchef auf Helgoland

In der gerade zu Ende gehenden Wurfsaison ist der 53-Jährige besonders stark gefordert, denn erneut gab es einen Geburtenrekord. Für ein sicheres Miteinander von Mensch und Tier hat der Ranger einige Tipps parat.

Helgoland | Michael Janßen ist Dünenchef auf Helgoland. Betriebsleiter für den Helgoland Tourismus lautet die genaue Bezeichnung. Seit 2010 ist er mit seinen 20 Mitarbeitern im Einsatz in dem 0,7 Quadratkilometer großen Natur- und Badeparadies auf der vorgelagerten Düne. Hautnah auch bei den Robbenbabys, die in dieser Saison in einer Rekordzahl zur Welt kamen. ...

