Feuer in Mehrfamilienhaus : Küche steht in Flammen: Halstenbeker Feuerwehr verhindert größeren Brand

Das Feuer breitete sich rasch aus und war bereits in das Dachgeschoss gezogen. Die Wehr musste sofort reagieren.

Halstenbek | Mit ihrem zügigen Eingreifen und einem gezielten Löschangriff hat die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek am Dienstag (16. März) ein größeres Feuer im Ortsteil Krupunder (Kreis Pinneberg) verhindert. In einem Mehrfamilienhaus am Eidelstedter Weg stand nach ersten Angaben der Wehr und des Kreisfeuerwehrverbands am späten Nachmittag eine Küche in Flammen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.