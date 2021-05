Krupunder See : Angelhaken steckt im Hals einer Wildgans – Halstenbeker Feuerwehr rettet Tier

Ein Angler hatte das Tier in Not entdeckt und die Feuerwehr gerufen.

Halstenbek | Tier in Not im Kreis Pinneberg: Weil sich eine Kanadische Wildgans in einer Angelsehne verfangen hatte und ihr auch ein Angelhaken im Hals steckte, ist die Feuerwehr Halstenbek am Freitag (21. Mai) zum Krupunder See ausgerückt. Das teilte die Wehr mit. Ein Angler hatte zuvor um Hilfe gebeten, nachdem er das Tier entdeckt hatte. Halstenbeks Wehr nim...

