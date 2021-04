Kreuzung Lange Twiete : „Verkehrspolitischer Blindflug“: Pinneberger CDU gegen zweiten Radweg

Für den neuen Radweg müsste der Rechtsabbieger weichen. Das kritisiert die CDU und fordert eine Verkehrsuntersuchung.

Pinneberg | Nein, mit der Kreuzung Lange Twiete/Westring in Pinneberg ist verkehrstechnisch alles in Ordnung. So der erste Eindruck. Es gibt einen Links- und Rechtsabbieger sowie einen Radweg auf dem Bürgersteig. Der Verkehr fließt. Alles ist übersichtlich. 55.000 Euro für den Umbau bereitgestellt Doch die Verwaltung will dort einen Umbau in Angriff nehmen....

