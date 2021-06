Wegen Corona-Pandemie : Kreisjugendring Pinneberg mit hybrider Ausbildung von Jugendleitern

Elf Teilnehmer haben in 64 Unterrichtseinheiten ihr Zertifikat erhalten. Die meisten davon fanden online statt.

Barmstedt | Was bleiben wird, ist die Erkenntnis. Die digitale Welt schien vor der Corona-Pandemie in vielen Bereichen des Lebens ein komplexer Kosmos zu sein, in den man lieber nicht eintauchen wollte. Und auch wenn es noch an der einen oder anderen Ecke hakt: es geht. Die Technik hilft. Von Kommunikation bis Spielepädagogik Das haben auch die Verantwortli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.