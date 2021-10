Kreisjugendring Pinneberg : Juleica erhalten: 20 Ehrenamtliche sind nun Jugendgruppenleiter

Der Kreisjugendring Pinneberg verlieh Ehrenamtlichen das Zertifikat für das Erhalten der Juleica. Die Teilnehmer sind nun bundesweit anerkannte Jugendgruppenleiter.

Barmstedt | 20 Ehrenamtliche im Alter von 15 bis 42 Jahren haben am Sonntag (17. Oktober) in Barmstedt ein Zertifikat zu Erlangung der Jugendgruppenleiter-Card (Juleica) verliehen bekommen. In dem vorangehenden siebentägigen Kursus beim Kreisjugendring (KJR) erlernten die Teilnehmer viele Fertigkeiten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Dieser beinhaltete unt...

